Глава компании Алексей Решетов заявил, что все действия фирмы «направлены на выполнение поручения президента России». Он подчеркнул, что компания работает с учёными, которые дадут рекомендации о том, как правильно выпустить животных.При этом ещё утром Решетов заявлял, что не планирует выпускать косаток и белух, так как они находятся в его собственности. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поручения по «китовой тюрьме» не выполняются, добавив, что в Кремле очень удивлены заявлением Решетова.