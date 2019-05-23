23.05.2019, 18:37
Владелец «китовой тюрьмы» пообещал освободить косаток и белух
ИА «Ореанда-Новости». В компании «Афалина», которая занимает отловом животных, заявили, что косаток и белу выпустят в соответствии с рекомендациями специалистов и руководства страны, сообщает «Интерфакс».
Глава компании Алексей Решетов заявил, что все действия фирмы «направлены на выполнение поручения президента России». Он подчеркнул, что компания работает с учёными, которые дадут рекомендации о том, как правильно выпустить животных.
При этом ещё утром Решетов заявлял, что не планирует выпускать косаток и белух, так как они находятся в его собственности. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поручения по «китовой тюрьме» не выполняются, добавив, что в Кремле очень удивлены заявлением Решетова.
Глава компании Алексей Решетов заявил, что все действия фирмы «направлены на выполнение поручения президента России». Он подчеркнул, что компания работает с учёными, которые дадут рекомендации о том, как правильно выпустить животных.
При этом ещё утром Решетов заявлял, что не планирует выпускать косаток и белух, так как они находятся в его собственности. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поручения по «китовой тюрьме» не выполняются, добавив, что в Кремле очень удивлены заявлением Решетова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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