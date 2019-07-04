ИА «Ореанда-Новости» Басманный суд города Москвы вынес обвинительный приговор основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану. Бизнесмен обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму 650 миллионов рублей. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Ранее Белойван полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось судом в особом порядке – без исследования доказательств.

В период 2011–2014 годов в ряде ресторанов, принадлежащих подсудимому, в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты. Помимо этого из памяти системы удалялась информация о наиболее дорогостоящих заказах клиентов, и налогооблагаемая база предприятия, таким образом, оказывалась заниженной.