Под арестом Хотин будет до 18 июня. Такое решение приняла судья Евгения Николаева. Хотина подозревают в растрате 7,5 миллиарда рублей. Отмечается, что Хотин является одним из подозреваемых по делу.



Летом 2017 году Банк России лишил "Югру" лицензии. Банкротство этого банка стало самым крупным страховым случаем в истории страны с выплатами вкладчикам около 173 миллиардов рублей.

