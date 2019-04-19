19.04.2019, 19:18
Владельца банка «Югра» отправили под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве решил отправить под домашний арест главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, сообщает «Интерфакс».
Под арестом Хотин будет до 18 июня. Такое решение приняла судья Евгения Николаева. Хотина подозревают в растрате 7,5 миллиарда рублей. Отмечается, что Хотин является одним из подозреваемых по делу.
Под арестом Хотин будет до 18 июня. Такое решение приняла судья Евгения Николаева. Хотина подозревают в растрате 7,5 миллиарда рублей. Отмечается, что Хотин является одним из подозреваемых по делу.
Летом 2017 году Банк России лишил "Югру" лицензии. Банкротство этого банка стало самым крупным страховым случаем в истории страны с выплатами вкладчикам около 173 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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