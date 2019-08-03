ИА «Ореанда-Новости». Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году,. Об этом «РИА Новости» заявил депутат парламента Крыма Владислав Ганжара.

«Становится стыдно, что среди крымчан есть люди с такой позицией. Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление Зубкова. В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что спекуляции на пожарах в Сибири недопустимы. По его словам, Зубков должен извиниться за свои мысли и слова, которые можно расценивать как предательство исторической памяти народа.

Ранее, 1 августа, владелец сафари-парка «Тайган» написал в своём Facebook-аккаунте, что в 1941 году нужно было «всё отдать немцам». «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие» — посетовал Зубков. Этот пост вызвал бурную реакцию в комментариях.

По последним данным, площадь природных пожаров в России увеличилась до трёх миллионов гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. По информации МЧС на утро 2 августа, задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев. В некоторых регионах тушить огонь собрались при помощи искусственно вызванных дождей. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.