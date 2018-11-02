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Сегодня на сайте Лефортовского суда города Москвы появилась запись, касающееся Владимира Неелова, военного эксперта и автора книг по армейской тематике."В суде зарегистрировано ходатайство об аресте В.М. Неелова, которому инкриминируется статья 275 УК РФ ()", — сообщается на сайте суда.Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Как сообщает РИА Новости, официальных комментариев от пресс-службы Лефортовского суда пока нет. Отказались от комментариев и представители Центра стратегической, для сайта которого Владимир Неелов писал статьи и публиковал исследования в сфере военно-политического анализа.Эксперт также сотрудничает с неправительственной организацией, принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "", выступал экспертом для издания "Взгляд" и ряда других СМИ.Напомним, что летом этого года сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев также был заподозрен ФСБ РФ в передаче сведений, являющихся государственной тайной. В начале 2017 года были задержаны Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, работники ЦИБ ФСБ. Им также были предъявлены обвинения в