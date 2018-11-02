02.11.2018, 20:40
Владимир Неелов, военный эксперт, подозревается в измене
ИА «Ореанда-Новости» Следователи ФСБ РФ обвиняет его в передаче иностранному государству сведений, имеющих гриф "секретно".
Сегодня на сайте Лефортовского суда города Москвы появилась запись, касающееся Владимира Неелова, военного эксперта и автора книг по армейской тематике."В суде зарегистрировано ходатайство об аресте В.М. Неелова, которому инкриминируется статья 275 УК РФ (госизмена)", — сообщается на сайте суда.
Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Как сообщает РИА Новости, официальных комментариев от пресс-службы Лефортовского суда пока нет. Отказались от комментариев и представители Центра стратегической конъюктуры, для сайта которого Владимир Неелов писал статьи и публиковал исследования в сфере военно-политического анализа. Также пока нет данных, какую именно информацию мог передать военный эксперт.
Владимир Неелов - выпускник факультета международных отношений СПбГУ, владеет английским, сербским и немецким языками. Специализируется на изучении военных доктрин, стратегий, особенностях ведения современных войн, а также военных частных компаний. СМИ уже нашли его статью, посвященную деятельности ЧВК "Вагнер". Также он является автором таких работ как: "Граждане Грузии и грузинские вооруженные формирования в войне на Донбассе", "Уроки Ирака — тактика, стратегия и техника в иракских войнах США".
Эксперт также сотрудничает с неправительственной организацией ПИР-Центр, принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома", выступал экспертом для издания "Взгляд" и ряда других СМИ.
В сообщении РИА Новости также отметили, что аккаунт Владимира Неелова на Фейсбуке не обновлялся с прошлой недели.
Напомним, что летом этого года сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев также был заподозрен ФСБ РФ в передаче сведений, являющихся государственной тайной. В начале 2017 года были задержаны Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, работники ЦИБ ФСБ. Им также были предъявлены обвинения в госизмене.
Сегодня на сайте Лефортовского суда города Москвы появилась запись, касающееся Владимира Неелова, военного эксперта и автора книг по армейской тематике."В суде зарегистрировано ходатайство об аресте В.М. Неелова, которому инкриминируется статья 275 УК РФ (госизмена)", — сообщается на сайте суда.
Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Как сообщает РИА Новости, официальных комментариев от пресс-службы Лефортовского суда пока нет. Отказались от комментариев и представители Центра стратегической конъюктуры, для сайта которого Владимир Неелов писал статьи и публиковал исследования в сфере военно-политического анализа. Также пока нет данных, какую именно информацию мог передать военный эксперт.
Владимир Неелов - выпускник факультета международных отношений СПбГУ, владеет английским, сербским и немецким языками. Специализируется на изучении военных доктрин, стратегий, особенностях ведения современных войн, а также военных частных компаний. СМИ уже нашли его статью, посвященную деятельности ЧВК "Вагнер". Также он является автором таких работ как: "Граждане Грузии и грузинские вооруженные формирования в войне на Донбассе", "Уроки Ирака — тактика, стратегия и техника в иракских войнах США".
Эксперт также сотрудничает с неправительственной организацией ПИР-Центр, принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома", выступал экспертом для издания "Взгляд" и ряда других СМИ.
В сообщении РИА Новости также отметили, что аккаунт Владимира Неелова на Фейсбуке не обновлялся с прошлой недели.
Напомним, что летом этого года сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев также был заподозрен ФСБ РФ в передаче сведений, являющихся государственной тайной. В начале 2017 года были задержаны Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, работники ЦИБ ФСБ. Им также были предъявлены обвинения в госизмене.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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