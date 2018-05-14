14.05.2018, 23:11
Владимир Путин откроет мост в Крым
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 мая, на полгода раньше срока, состоится торжественное открытие автомобильного движения через Крымский мост. Сайт Кремля сообщает, что в мероприятии примет участие Президент России Владимир Путин. При этом, известно, что вначале будет открыто движение только легковых машин. Большегрузы поедут сухопутным путём на российский полуостров в октябре. Согласно государственному контракту, запуск автомобильного движения должен был состоятся лишь в декабре 2018 года.
В церемонии примут участие также строители моста. Техника, которая участвовала в сооружении 19-километровой переправы проедет по всему протяжению моста. Известно, что дорога будет иметь две полосы в каждом направлении. Скорость будет ограничена 90 км/ч.
Основное движение по Крымскому мосту будет открыто послезавтра, 16 мая в 05:30 по московскому времени.
Сооружение переправы в Крым началось в 2015 году. Кроме автомобильного движение, она предусматривает также и движение железнодорожного транспорта. Согласно планам, оно будет запущено в следующем, 2019 году.
До настоящего времени большая часть транспорта из Краснодарского края попадала на полуостров через паромную переправу. В летнее время, в период массовых отпусков, это создавало многочасовые пробки.
В церемонии примут участие также строители моста. Техника, которая участвовала в сооружении 19-километровой переправы проедет по всему протяжению моста. Известно, что дорога будет иметь две полосы в каждом направлении. Скорость будет ограничена 90 км/ч.
Основное движение по Крымскому мосту будет открыто послезавтра, 16 мая в 05:30 по московскому времени.
Сооружение переправы в Крым началось в 2015 году. Кроме автомобильного движение, она предусматривает также и движение железнодорожного транспорта. Согласно планам, оно будет запущено в следующем, 2019 году.
До настоящего времени большая часть транспорта из Краснодарского края попадала на полуостров через паромную переправу. В летнее время, в период массовых отпусков, это создавало многочасовые пробки.
Источник: Ореанда-Новости
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