



Свои посты в разных регионах освободили руководители и их заместители в Министерстве внутренних дел, Министерстве чрезвычайных ситуаций, Федеральной службе исполнения наказаний, Следственном комитете. Также освобождены от исполнения служебных обязанностей руководители прокуратур Тверской области и Приморского края.



ИА «Ореанда-Новости» . Стало известно, что президент России подписал указ о снятии с занимаемых должностей 15 руководителей различных ведомств.

В Министерстве внутренних дел с постов сняты: заместители руководителей управлений МВД по Саратовской области Андрей Бойко, Кемеровской области - Игорь Коршунов, Нижегородской области - Григорий Ткаченко, Краснодарского края - Дмитрий Демин. В Ульяновской и Брянской области уволены руководители ведомств Юрий Варченко и Валентин Кузьмин соответственно.





В Министерстве чрезвычайных ситуаций сняты с постов руководителей: Михаил Бегун в Томской области, на Сахалине - Денис Ильинов и Владимир Гусев, руководитель ведомства в Мурманске.





В Федеральной службе исполнения наказаний уволены руководители управлений в Омской, Волгоградской области и в Республике Коми. Главы Следственных управлений Следственного комитета России по Кемеровской области и Ханты-Мансийскому автономному округу также были отправлены в отставку.





Освобождён от занимаемой должности и заместитель главы Министерства чрезвычайных ситуаций России Владлен Аксёнов.





Этим же указом глава государства назначил на освобождённые должности новых полковников и генералов. Контракт с ними заключён на 5 лет. В Республику Хакасия, Челябинскую и Тульскую области назначены новые прокуроры.





Известно также о новом назначении в Крыму - главой Министерства внутренних дел Республики Крым назначен Олег Торубаров, генерал-майор полиции. В Удмуртии это министерство возглавил Алексей Попов. В Мурманском и Алтайском регионах у глав управлений МВД появились новые заместители. Ими стали Виталий Зайков и Андрей Подолян соответственно. В Удмуртии возглавил Федеральную службу исполнения наказаний Михаил Арсланов.





Причины такого массового увольнения руководителей силовых ведомств пока в средства массовой информации не сообщались.





В июне текущего года президент России уже отправлял в отставку 6 генералов МВД и МЧС. Среди них тогда своих постов лишились: Владимир Степанов, первый заместитель главы Министерства чрезвычайных ситуаций, и Александр Мамонтов, руководитель кемеровского управления МЧС. Он же фигурировал в уголовном деле о чрезвычайном происшествии в торговом центре «Зимняя вишня».