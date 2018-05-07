07.05.2018, 22:57
Владимир Путин подписал новые майские указы
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Владимирович Путин после инаугурации, которая прошла сегодня, 7 мая, в московском Кремле, подписал указ, в котором поставил задачи правительству на срок до 2024 года. В нём они формулируются как достижение национальных целей развития России, передаёт сайт главы государства.
В числе прочего, он считает необходимым увеличить среднюю продолжительность жизни россиян с текущих 72 лет до 78, при этом в долгосрочной перспективе, к 2030 году, он ожидает её роста до 80 лет, при этом уровень бедности должен уменьшится двукратно.
Кроме того, одной из важных тем указа стало "создание комфортных условий для их проживания", что подразумевает улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей ежегодно.
Также в тексте указа содержится указание, согласно которому через шесть лет экономика России должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
До 1 октября 2018 года сформированное правительство должно представить на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.
В числе прочего, он считает необходимым увеличить среднюю продолжительность жизни россиян с текущих 72 лет до 78, при этом в долгосрочной перспективе, к 2030 году, он ожидает её роста до 80 лет, при этом уровень бедности должен уменьшится двукратно.
Кроме того, одной из важных тем указа стало "создание комфортных условий для их проживания", что подразумевает улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей ежегодно.
Также в тексте указа содержится указание, согласно которому через шесть лет экономика России должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
До 1 октября 2018 года сформированное правительство должно представить на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.
Источник: Ореанда-Новости
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