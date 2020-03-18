ИА «Ореанда-Новости» . Российский глава Владимир Путин подписал несколько законов, которые урегулируют покупку правительством государства пакета акций Сбербанка у ЦБ. Документы, подтверждающие данный факт, опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Законодательные акты предполагают покупку Министерством финансов всего принадлежащего Банку РФ пакета акций за счёт средств ФНБ. Правительство купит 52,32 % акций кредитной организации.

Первый подписанный президентом нормативно-правовой акт включается в себя выкуп акций Сбербанка по средней цене за период, который предшествовал соответствующей сделке. Другой законодательный акт предусматривает установление процедуры перечисления некоторых доходов Центробанка от данной продажи акций в федеральный бюджет России.

В результате сделки ЦБ РФ получит возможность оставить при себе 300 миллиардов рублей. Регулятор сможет также компенсировать за счёт полученных от сделки доходов все расходы, связанные с продажей пакета акций в 2020-2023 годах.