ИА «Ореанда-Новости» . Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон разрешает дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Как отметили инициаторы документа, это решение необходимо было в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом.

Кроме того, правительство получило право вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до конца декабря 2020 года.

При этом законодательный акт запрещает онлайн-продажу лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.