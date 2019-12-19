ИА «Ореанда-Новости». Президент России ответил на вопросы о новой пенсионной реформе.

Глава российского государства исключил возможность новой пенсионной реформы. Он подчеркнул, что все решения в области пенсионного обеспечения граждан России уже приняты. Власти больше не возвращались к обсуждению этой темы, заявил Путин на итоговой пресс-конференции.

По словам президента России, никакой пенсионной реформы «не готовится и даже не обсуждается». Он отметил, что речь может идти лишь о предложениях Минфина в этой сфере. Предложения касаются лишь защиты накоплений, добавил глава государства.

Ранее Центральный банк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений. Схема будет тщательно доработана к 2021 году.