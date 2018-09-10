ИА «Ореанда-Новости». Вот уже многие годы в развитие Дальнего Востока вкладываются десятки миллиардов рублей, однако даже эти инвестиции не могут остановить стремительный отток населения. На «большую землю» сбегают, как правило, люди трудоспособного возраста. Именно такую претензию сформулировал президент Владимир Путин 10 сентября на заседании с членами Государственного совета и федеральными министрами на дальневосточном острове, где состоялось заседание президиума Государственного совета, посвящённое реализации майского указа, в той его части, которая касается социально-экономического развития Дальнего Востока. Подчинённым нечего было возразить, но и предложить они также ничего не смогли.

В первую очередь, однако, Путин выразил благодарность коллегам за уже проделанную работу и новые успехи в восстановлении и продвижении вперёд дальневосточной экономики. Впрочем, надолго президент на достижениях останавливаться не стал, сразу переходя к призывам двигаться дальше, подробно и откровенно обозначать имеющиеся проблемы.

Члены президиума Госсовета (губернаторы Пермского края, Бурятии, Сахалинской области и другие), а также приглашённые на заседание министры, после такого вступления президента сразу сделали серьёзные выражения лиц, потому что почувствовали - ничего хорошего такое начало не предвещало. И не ошиблись.

Владимир Путин самостоятельно обозначил самые острые проблемы Дальнего Востока: неудовлетворительная «обеспеченность жильём», низкое качество услуг здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортную доступность.

Суммируя по итогу все неудобства жизни на Дальнем Востоке Путин отметил, что такие условия жизни не устраивают людей, так что их выбор – в пользу переезда в другие регионы России, понятен.

В среду 12 сентября Путин, как ожидается, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ограничится ли он только призывами работать эффективнее, или некоторым членам Госсовета и министрам пора начинать бояться?