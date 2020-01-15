15.01.2020, 12:46
Владимир Путин рассказал о планах по увеличению материнского капитала
ИА «Ореанда-Новости». Главой Российского государства Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию было обещано увеличение материнского капитала и начать после рождения первого ребенка выплаты.
С 1 января 2020 года тем, у кого родится первый ребенок, должны выплатить 466 тысяч рублей. Если родится второй ребенок, семье должны будут выплатить еще 150 тысяч. Тем, у кого родится третий ребёнок, государство может погасить 450 тысяч рублей ипотеки.
Таким образом, отметил Владимир Путин, семья, имеющая троих детей, получит возможность в жилье вложить более миллиона рублей. Также глава государства объявил, что будет продлена до 31 декабря 2026 года программа маткапитала.
С 1 января 2020 года тем, у кого родится первый ребенок, должны выплатить 466 тысяч рублей. Если родится второй ребенок, семье должны будут выплатить еще 150 тысяч. Тем, у кого родится третий ребёнок, государство может погасить 450 тысяч рублей ипотеки.
Таким образом, отметил Владимир Путин, семья, имеющая троих детей, получит возможность в жилье вложить более миллиона рублей. Также глава государства объявил, что будет продлена до 31 декабря 2026 года программа маткапитала.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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