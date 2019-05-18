18.05.2019, 12:46
Власти Екатеринбурга предложат жителям обсудить альтернативные площадки под храм
ИА «Ореанда-Новости». Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить другие площадки для возведения спорного храма.
Куйвашев рассказал, что уже в понедельник в СМИ и в интернете будет опубликован опрос со списком возможным площадок для строительства храма. Кроме сквера в центре города будет предложено ещё примерно четыре площадки. Губернатор подчеркнул, что жители могут предложить и свои варианты.
Напомним, в Екатеринбурге уже несколько дней идут акции протеста против строительства храма на месте сквера. На ситуации обратил внимание и президент Владимир Путин, который призвал учитывать мнение жителей города.
Куйвашев рассказал, что уже в понедельник в СМИ и в интернете будет опубликован опрос со списком возможным площадок для строительства храма. Кроме сквера в центре города будет предложено ещё примерно четыре площадки. Губернатор подчеркнул, что жители могут предложить и свои варианты.
Напомним, в Екатеринбурге уже несколько дней идут акции протеста против строительства храма на месте сквера. На ситуации обратил внимание и президент Владимир Путин, который призвал учитывать мнение жителей города.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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