ИА "Ореанда-Новости". Депутаты городской думы Екатеринбурга в качестве варианта экономии для бюджета рассматривают возможность отмены бесплатного питания для учеников начальных классов. С таким предложением выступила депутат городского парламента Елена Дерягина. Такое предложение парламентарий озвучила на заседании комиссии по развитию образования, передают региональные средства массовой информации.

По мнению народной избранницы, бесплатные обеды могут быть предоставлены только детям из многодетных семей, инвалидам и сиротам. Субсидии регионального бюджета должны быть при этом адресными. Дерягина отметила, что после отмены всеобщих бесплатных обедов для младшеклассников в бюджете появится больше средств, которые можно направить на питание социально незащищённых слоёв населения.

Парламентарий в ходе выступления отметила, что многие дети попросту не доедают свои порции, в связи с этим деньги налогоплательщиков тратятся нецелесообразно.

Свою оценку этой инициативе уже дал другой представитель городской думы Екатеринбурга. Председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев назвал недопустимой отмену бесплатного питания для учеников младших классов. «Соответствующий закон был инициирован губернатором области, от этого документа отказываться недопустимо», - сообщил парламентарий в комментарии местному агентству.

Депутат пояснил, что деньги на оплату горячих обедов для учащихся с первого по четвёртый классы поступают из бюджета Свердловской области. Ежегодно на питание младшеклассников тратится около 850 млн рублей. «При поддержке главы региона мы, напротив, ставим перед собой задачу обеспечить максимальное число детей вкусным, качественным, горячим питанием», — отметил Вихарев.

Депутат подчеркнул, что городские власти ни в коем случае не должны допустить удорожания обедов для школьников.

Между тем, по мнению депутата Елены Дерягиной, высвободившиеся средства можно было бы направить на строительство новых учебных заведений и переход на обучение в одну смену.