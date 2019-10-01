ИА «Ореанда-Новости» Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора заявило на свой странице в Twitter, что власти страны приняли решение выйти из состава Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) 1 января 2020 года.

В ведомстве указали на то, что данное решение связано со стремлением к «финансовой устойчивости». «Это мера встроена в план правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов», – сказано в сообщении министерства.

Эквадор вошёл в состав ОПЕК в 1973 году. В 1992 году южноафриканское государство покинуло организацию, спустя 15 лет – вновь примкнуло к ней.

В настоящее время запасы нефти в Эквадоре оцениваются в 8,3 миллиарда баррелей. Объём добычи топлива в 2018 году составлял 517 тысяч баррелей в день.