ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области утвердили правила организации туризма и отдыха на Байкале, пишет «Интерфакс».



Такие меры приняли, чтобы соблюдать нормы нагрузок на природу. Всего в центральной экологической зоне Байкальской природной территории региона выделили 11 мест, где можно будет создавать туристические зоны. Туризм в этих зонах будут развивать так, чтобы минимизировать нагрузку на природу. При этом предпочтение будут отдавать экологическому туризму.



Власти региона обещали создать реестр региональных маршрутов, списки гидов, переводчиков, инструкторов-проводников. Туристов будут информировать о действующих правилах и ограничениях.