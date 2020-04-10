ИА «Ореанда-Новости». Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе продляется карантин, пишет RT.



Ограничительные меры продлили в регионе до 18 апреля.



Кондратьев рассказал, что в крае стабилизировали эпидемиологическую ситуацию, поэтому получилось удалось избежать вспышки эпидемии. Губернатор отметил, что это удалось сделать благодаря ограничительным мерам.



По его словам, будут открыты продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, СТО, автомойки самообслуживания.