ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти решили с 13 апреля приостановить все закупки в рамках городского бюджета, пишет «Коммерсант».



Исключение мэрия сделала только для неотложных закупок.



Приостановка госзакупок связана с мерами повышенной готовности, которые введены в Москве. Кроме того, мэр города Сергей Собянин распорядился с 13 по 19 апреля приостановить в столице все строительные и ремонтные работы.