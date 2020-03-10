ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти решили отменить фестиваль «Крымская весна» на улице Тверской, пишет РБК со ссылкой на источники.



По информации некоторых СМИ, власти города также обсуждают отмену акции «Бессмертный полк».



При этом отмечается, что «Крымская весна» не будет проходить только на Тверской. Праздничные мероприятия на других площадках всё же пройдут. Источники издания отмечают, что московские власти пошли на такую меру, чтобы не допустить распространения коронавируса.