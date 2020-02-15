ИА «Ореанда-Новости» . Власти российской столицы приняли решение о необходимости соединения жёлтой линии метрополитена, несмотря на прошлые планы отказаться от этой затеи. Об изменении решения сообщил заместитель мэры Москвы Андрей Бочкарев.

По сообщению ТАСС, в настоящее время специалисты активно прорабатывают планы соединения Калининской и Солнцевской линий московского метро. Бочкарев отметил, что необходимость соединения радиусов жёлтой ветки теперь очевидна, но это будет самым сложным участком из всего уже построенного.

Напомним, что весной прошлого года мэр столицы Сергей Собянин отказался от и идеи соединять линии метрополитена, поскольку посчитал этот процесс слишком сложным и трудоёмким. По старым планам линии должны были соединить около «Третьяковской», для чего было необходимо построить ещё как минимум три станции.