ИА «Ореанда-Новости» Московские власти согласовали митинг против преследования Ивана Голунова и других журналистов. Акция наначена на 23 июня с 17.00 до 19.00 на проспекте Академика Сахарова. Об том сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

На акции ожидается до 20 тысяч участников. При этом отмечается, что безопасность граждан будут обеспечивать сотрудники столичного МВД.