ИА «Ореанда-Новости». Столичная мэрия разрешили русским националистам провести мероприятие под названием Правый марш 4 ноября, пишет «Интерфакс».



Организаторы рассказали, что в этом году традиционный Русский марш изменил название на Правый марш. Основными лозунгами будут: «За национал-демократию», «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова».



Отмечается, что в мэрию подали две заявки на «русские марши» 4 ноября. Вчера стало известно, что комитет «Нация и Свобода» и «Ассоциация народного сопротивления» получили отказ в проведении.