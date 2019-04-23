ИА «Ореанда-Новости». В администрации Новгородской области сообщили, что ранее поступившая информация о забастовке врачей скорой помощи Окуловской ЦРБ является недостоверной. Информацию о забастовке медработников ранее сообщил Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения.

"Альянс врачей" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что сотрудники скорой помощи объявили забастовку, к публикации профсоюз приложил видео, там выдвигаются требования о двукратном увеличении окладов водителей, диспетчеров и фельдшеров.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что в региональное министерство здравоохранения не поступало официальной информации о проведении какой-либо акции. А врачи продолжают работать и оказывать помощь пациентам. Пресс-служба заявила, что Окуловская ЦРБ продолжает работать в штатном режиме.

В администрации напомнили, что какие-либо акции в медучреждениях незаконны, поэтому поблагодарили медперсонал за то, «что они адекватно оценивают ситуацию и не поддаются на провокации». Там также отметили, что зарплата врачей в настоящее время приводится в соответствие с федеральными нормативами.