ИА «Ореанда-Новости». За последние дни произошло резкое увеличение случаев госпитализации в Москве, заявила Анастасия Ракова, работающая заместителем мэра столицы по вопросам социального развития, рассказывает оперативный штаб. 

По словам заместителя столичного градоначальника, медицинские учреждения и скорая помощь в столице России работают в настоящий момент на пределе. 

За неделю количество помещенных в лечебные учреждения с коронавирусом выросла в два раза - до 5,5 тысяч человек. У 85 процентов из числа пациентов поставлен диагноз пневмония.