По словам заместителя столичного градоначальника, медицинские учреждения и скорая помощь в столице России работают в настоящий момент на пределе.За неделю количество помещенных в лечебные учреждения с коронавирусом выросла в два раза - до 5,5 тысяч человек. У 85 процентов из числа пациентов поставлен диагноз пневмония.