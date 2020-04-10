10.04.2020, 13:28
Власти рассказали о работающих на пределе столичных больницах
ИА «Ореанда-Новости». За последние дни произошло резкое увеличение случаев госпитализации в Москве, заявила Анастасия Ракова, работающая заместителем мэра столицы по вопросам социального развития, рассказывает оперативный штаб.
По словам заместителя столичного градоначальника, медицинские учреждения и скорая помощь в столице России работают в настоящий момент на пределе.
За неделю количество помещенных в лечебные учреждения с коронавирусом выросла в два раза - до 5,5 тысяч человек. У 85 процентов из числа пациентов поставлен диагноз пневмония.
По словам заместителя столичного градоначальника, медицинские учреждения и скорая помощь в столице России работают в настоящий момент на пределе.
За неделю количество помещенных в лечебные учреждения с коронавирусом выросла в два раза - до 5,5 тысяч человек. У 85 процентов из числа пациентов поставлен диагноз пневмония.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии