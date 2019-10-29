ИА «Ореанда-Новости». Количество моногородов могут сократить практически вдвое.

На данный момент количество моногородов в России составляет 321. Рассчситывать на получение финансовой поддержки могут лишь 170 из них. Минэкономразвития намерены пересмотреть список финансируемых объектов в 2020 году.

Ранее было предложено помочь «отстающим» из списка и выделить на решение проблем населённых пунктов ещё 18,6 млрд рублей. Однако комиссия из Правительства инициативу не поддержала.

Действующую ранее программу по предоставлению помощи прекратила Счётная палата. Она заявила о том, что никаких положительных результатов не наблюдаются. Количество кризисных городов не изменилось, качество жизни людей не выросло.

Сокращение предполагается производить по двум основным пунктам: если население населённого пункта менее трёх тысяч человек и если основное предприятие города потеряло свою ведущую экономическую роль.