01.04.2020, 17:45
Власти РФ предложили ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу
ИА «Ореанда-Новости». Власти России предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу, заявил председатель правительства государства Михаил Мишустин на совещании кабинета министров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Совещание проходит в дистанционном режиме и транслируется в эфире телевизионного канала «Россия 24».
«Мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям», - сказал Мишустин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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