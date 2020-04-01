ИА «Ореанда-Новости» . Власти России предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу, заявил председатель правительства государства Михаил Мишустин на совещании кабинета министров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Совещание проходит в дистанционном режиме и транслируется в эфире телевизионного канала «Россия 24».

«Мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям», - сказал Мишустин.