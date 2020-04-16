Об этом заявил в эфире "Эха Москвы" Алексей Немерюк, работающий на должности руководителя московского департамента торговли и услуг, сообщает "Лента.ру".Чиновник заявил о стабильной работе в Москве продуктовой сети магазинов. Им было сказано, что месяц назад было несколько дней ажиотажа, но сегодня прослеживается выравнивание спроса по всем видам продовольствия. При этом он указал на то, что нет недостатка в таких продуктах, как рис, оливковое масло и гречка.