ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области было решено ввести пропускной режим, пишет «Коммерсант».



Власти региона пошли на такую меру из-за угрозы распространения коронавируса.



Так, со 2 апреля работодатель должен выдать жителям региона пропуск для передвижения по области. Это касается только тех, чья работа не прекращена в условиях ограничений.



Пропуск будет действителен при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность.