31.03.2020, 21:33
Власти Саратовской области ввели пропускной режим
ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области было решено ввести пропускной режим, пишет «Коммерсант».
Власти региона пошли на такую меру из-за угрозы распространения коронавируса.
Так, со 2 апреля работодатель должен выдать жителям региона пропуск для передвижения по области. Это касается только тех, чья работа не прекращена в условиях ограничений.
Пропуск будет действителен при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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