27.05.2019, 18:13
Власти столицы назвали самые популярные имена для новорождённых в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Этой весной в столице родились 22 тысячи 553 ребёнка. Это на 1,3 тысячи малышей больше, чем год назад, пишет РБК.
Чаще всего родившихся девочек москвичи называют Александрами, Мариями и Софиями (Софьями). Мальчики чаще всего получают имена Михаил, Александр и Максим. При этом отмечается, что эти имена лидируют уже несколько лет.
Любопытно, что в Москве 18 девочек получили имя Арья – в честь одной из героинь сериала «Игра престолов». В последний раз Арьей назвали новорождённую этой весной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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