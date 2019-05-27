Чаще всего родившихся девочек москвичи называют Александрами, Мариями и Софиями (Софьями). Мальчики чаще всего получают имена Михаил, Александр и Максим. При этом отмечается, что эти имена лидируют уже несколько лет.

Любопытно, что в Москве 18 девочек получили имя Арья – в честь одной из героинь сериала «Игра престолов». В последний раз Арьей назвали новорождённую этой весной.