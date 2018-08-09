ИА «Ореанда-Новости». Администрация города Тольятти вводит ограничение на количество домашних животных. Мэрия запретила горожанам заводить дома более двух кошек и собак.

Данные нововведения вступили в силу, согласно поправкам в своде по благоустройству города. Они были приняты еще в июле 2018 года. Напомним, что ранее подобные ограничения действовали в Тольятти в 90х годах прошлого века, но позже были упразднены. Сделали это, посчитав запрет ненужным в черте города. Тем не менее, в нынешнем году администрация вновь пересмотрела свод по благоустройству.

Сообщается, что помимо ограничений на количество домашних животных в домах и квартирах, власти запретили выводить тольяттинцам на прогулку собак без наличия намордника.



Ограничение не коснулось только юных щенков и совсем маленьких декоративных собачек.



Также администрация обязала владельцев убирать за своими питомцами во время прогулок по городу. Руководство планирует установить в Тольятти специальные приспособления с одноразовыми пакетами для отходов.

Согласно официальным данным, нарушителям нововведений грозит немалый штраф, в размере двух тысяч рублей. Для чиновников и государственных служащих всех категорий он составит уже шесть тысяч рублей. Организации могут получить санкции в размере десяти тысяч рублей. А в случае повторного нарушения законодательства администрация предусмотрела увеличение налагаемого штрафа в два раза.

Администрация опасается, что введенные ограничения на количество домашних питомцев вызовет волну протеста у рьяных любителей животных.

Согласно исследованию, проведенному психологами Великобритании, людям свойственно воспринимать своих питомцев, как членов семьи. В особенности данная тенденция присуща тем, у кого нет детей. Шотландские ученые утверждают, что 77 процентов владельцев домашних любимцев очеловечивают их до патологической степени. Они предпочитают их общество выходам в свет с друзьями и знакомыми. Три четверти кошатниц и собачниц Соединенного Королевства даже поздравляют своих питомцев с днем рождения, устраивая им вечеринки, доходящие до размеров, сравнимых со светскими тусовками.

Ученые утверждают, что такие владельцы испытывают такие же эмоции по отношению к питомцам, как и молодые мамы к своим детям. Они ощущают ответственность за них, испытывают стрессы при болезнях любимцев.

Поэтому введение ограничений в городе Тольятти может вызвать также и психологическую травму у владельцев домашних животных.