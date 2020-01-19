Власти Якутска отреагировали на новости о гибнущих от холода собаках
ИА «Ореанда-Новости». Власти города Якутска прокомментировали сообщения об умирающих от холода собаках.
Власти Якутска отреагировали на новости о собаках, которые умирают в холодных вольерах. Как сообщил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков, эти сообщения не соответствуют действительности.
Толстяков отметил, что ситуация, о которой сообщили зоозащитники, далека от правды. Ни одно животное не погибло в приюте с того момента, как в силу вступил новый федеральный закон. Животных содержат в отапливаемых помещениях, уличных вольерах или тёплых будках. За ними хорошо ухаживают и предоставляют сбалансированное питание.
Ранее в СМИ появились новости о том, что в 50-градусный мороз в Якутске массово погибают животные.
Комментарии