ИА «Ореанда-Новости». Власти города Якутска прокомментировали сообщения об умирающих от холода собаках.

Власти Якутска отреагировали на новости о собаках, которые умирают в холодных вольерах. Как сообщил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков, эти сообщения не соответствуют действительности.

Толстяков отметил, что ситуация, о которой сообщили зоозащитники, далека от правды. Ни одно животное не погибло в приюте с того момента, как в силу вступил новый федеральный закон. Животных содержат в отапливаемых помещениях, уличных вольерах или тёплых будках. За ними хорошо ухаживают и предоставляют сбалансированное питание.

Ранее в СМИ появились новости о том, что в 50-градусный мороз в Якутске массово погибают животные.