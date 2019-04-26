ИА «Ореанда-Новости». В СИЗО "Матросская тишина", несколько заключённых отравились неизвестным веществом. Во ФСИН сообщили, что запрещённые вещества, возможно наркотики, им передали в продуктовой посылке.

По последним данным ведомства, погиб один заключённый, получивший «передачку», двое его сокамерников отравились.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что отравление арестантов связано с неким наркотиком. В пятницу также стало известно, что во всех изоляторах Москвы и Подмосковья будут проведены внеплановые проверки и обыски помещений после данного инцидента. СИЗО проверят на наличие запрещённых предметов и веществ.