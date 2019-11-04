Алгоритм соцсети будет обнаруживать оскорбительные слова. После этого, тому, кто разместил оскорбительный комментарий, предложат отказаться от агрессивной реплики. Также сказано, что человек, который задумает отправить обидное сообщение, увидит на экране всплывающее окно с пожеланием написать что-то позитивное.Специалистами сказано, что тестирование начнётся 4 ноября, в праздничный день. Тестирование должно показать, эффективно ли будет работать алгоритм.