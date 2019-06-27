27.06.2019, 17:38
Во Владимирской области убили 16-летнюю мать-одиночку
ИА «Ореанда-Новости». В Петушинском районе Владимирской области была убита 16-летняя мать-одиночка. Подозреваемый уже задержан.
В полицию обратилась мать девушки, заявив, что дочь ушла из дома 21 июня и пропала. Следователи выяснили, что пропавшая девушки и её 26-летняя подруга ночь уехали из клуба со своим знакомым.
Подозреваемого задержали. Он рассказал, что во время поездки он поругался с подругами из-за их поведения, отвёз в лес и задушил.
По данным СУ СКР, у 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, на воспитании второй погибшей также находился малолетний ребёнок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии