ИА «Ореанда-Новости». В Петушинском районе Владимирской области была убита 16-летняя мать-одиночка. Подозреваемый уже задержан.



В полицию обратилась мать девушки, заявив, что дочь ушла из дома 21 июня и пропала. Следователи выяснили, что пропавшая девушки и её 26-летняя подруга ночь уехали из клуба со своим знакомым.



Подозреваемого задержали. Он рассказал, что во время поездки он поругался с подругами из-за их поведения, отвёз в лес и задушил.



По данным СУ СКР, у 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, на воспитании второй погибшей также находился малолетний ребёнок.