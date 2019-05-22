ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники информационного центра Национального антитеррористического комитета сообщили, что в городе Кольчугино (Владимирская область) были уничтожены два боевика, которые собирались совершить террористический акт.

Преступников окружили в частном доме, и в городе был введён режим контртеррористической операции. Завязалась перестрелка, и экстремисты были убиты.

В доме были найдены оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также литература религиозно-экстремистского содержания.

Сообщается, что злоумышленники принадлежали к одной из террористических организаций, поддерживали связь с иностранными соучастниками, которые и распорядились совершить атаку в месте массового скопления людей.