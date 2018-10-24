ИА «Ореанда-Новости». Около семи часов утра во Владимирской области произошло ЧП: случился прорыв магистрального газопровода с последующим возгоранием. Информацию сообщает главное управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по региону.



Газопровод загорелся в 7 часов 25 минут по московскому времени. На данный момент более трёх десятков человек работает над устранением последствий возгорания. Аварийный участок находится возле деревни Адино во Владимирской области.

По данным пресс-службы МЧС по региону, работы ведутся в 1,5 километре от населенного пункта Адино Меленковского района.

Изначально на данном участке произошел порыв магистрального газопровода диаметром 1200 миллиметров. После этого смесь загорелась –случилось факельное горение газа высотой в 20 метров, пояснили в пресс-службе Минэнерго России.

Энергетики уточнили, что на данный момент транспортировка газа осуществляется по резервной линии, в результате аварии газоснабжение потребителей не было нарушено.

В главном управлении МЧС отметили, что угрозы населенному пункту и его жителям нет, так как удаленность места ЧП от деревни Адино составляет семь километров.

В результате инцидента никто не пострадал, в 8 часов по московскому времени магистральный газопровод был перекрыт. Через 15 минут после перекрытия открытое горение газа прекратилось.

На аварийном участке работают сотрудники МЧС, газовые службы и лесники. На место выехали 32 человека и 12 единиц техники, от МЧС — 11 человек и 5 единиц техники.

Похожая ситуация случилась в марте текущего года на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области, когда из-за повреждения газопровода также случилось факельное горение. Произошёл разрыв газопровод диаметром 1200 миллиметров вблизи населенного пункта Талы. Подача газа потребителям направили по резервной ветке. Никто не пострадал.