ИА «Ореанда-Новости» Районных суд во Владивостоке оштрафовал на 56,4 миллиона рублей ООО «Океанариум ДВ» – одну из компаний, отловивших косаток и белух, которых содержат в «китовой тюрьме» в Приморском крае.

ООО «Океанариум ДВ» было признано виновным в нарушениях при вылове трёх косаток. Среди нарушений указаны несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки морских животных, места лова. На кораблях компании отсутствовал ветеринар.

Защита «Океанариума ДВ» собирается обжаловать решение.

Материалы административных дел по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство», в отношении четырёх предприятий были переданы в суд сотрудниками регионального пограничного управления Федеральной службы безопасности. 7 июня ООО «Белый кит» было оштрафовано на 28 миллионов рублей. Рассмотрение дел по обвинению ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Афалина» ещё не окончено.