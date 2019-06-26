ИА «Ореанда-Новости» На базе отдыха в Удмуртии во время выпускного вечера утонул подросток. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошёл 23 июня, когда выпускники сельской школы с родителями приехали на базу отдыха, чтобы отметить окончание учёбы. Днём один из выпускников пошёл купаться в водоём и утонул. Его тело нашли на дне недалеко от берега. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка.