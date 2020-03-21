ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Кирилл согласовал тексты молитвенных прошений, которые будут читать в храмах РПЦ в связи с угрозой коронавируса, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что первые молитвы прочтут уже в это воскресенье. В частности, молитву прочитают за патриаршим богослужением, которое будет совершено утром в храме Христа Спасителя.



Молитвы написаны на церковнославянском. Слово «коронавирус» в них не указывается, но в названии говорится, что читать их надо в период «распространения вредоносного поветрия».