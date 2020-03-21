21.03.2020, 23:04
Во всех храмах РПЦ будут читать молитвы от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Кирилл согласовал тексты молитвенных прошений, которые будут читать в храмах РПЦ в связи с угрозой коронавируса, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что первые молитвы прочтут уже в это воскресенье. В частности, молитву прочитают за патриаршим богослужением, которое будет совершено утром в храме Христа Спасителя.
Молитвы написаны на церковнославянском. Слово «коронавирус» в них не указывается, но в названии говорится, что читать их надо в период «распространения вредоносного поветрия».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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