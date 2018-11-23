ИА «Ореанда-Новости». В населённых пунктах Крыма в январе 2019 года введут дифференцированный тариф на питьевое водоснабжение, сообщает ИА Regnum со ссылкой на председателя госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрия Новосада.

В ходе заседания Общественной палаты РК Юрий Новосад объявил, что в некоторых районах полуострова с января 2019 года будет вводиться дифференцированный тариф на водоснабжение - эти изменения носят локальный характер. Нововведение имеет определённую цель: стимулировать установку приборов учёта, а также бережное использование питьевого водоснабжения, ресурсы которого дотируются из бюджета республики.

Согласно утверждению Юрия Новосада, в последнее время в Крыму есть тенденция увеличения потребления ресурса питьевой воды, но при этом тарифы остаются прежними.

23 ноября в ходе заседания Общественной палаты Крыма Александр Мясников, начальник управления экономики и финансов ГУП «Вода Крыма», подал идею ввести дифференцированные тарифы для граждан республики. Мясников назвал новый тариф экономически обоснованным - он дороже текущего почти на 4 рубля за 1 м3. На данный момент действителен тариф 31,55 руб./м3. Что касается экономически обоснованной стоимости потребления воды, она составляет 35,39 руб./м3.

Однако «экономически обоснованный» тариф предполагается ввести одновременно с дифференцированными расценками по всему полуострову. Ситуация будет несколько иной для тех, у кого уже установлены счётчики холодной и горячей воды. Оплата снизится для 80-85% населения республики по приборам учёта. Так, при расходе 3 м3 за месяц будет применяться коэффициент 0,8, до 5 м3 - коэффициент 1, и он достигает значения 1,53, если используется от 5 м3. По словам Александра Мясникова, это также приведёт к уменьшению либо отсутствию «получения межтарифной разницы из бюджета».