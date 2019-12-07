ИА «Ореанда-Новости». Водитель, который был за рулём легковушки, протаранившей пешеходов, был пьян.

Пресс-служба московского МВД рассказала РИА Новости, что водитель, который сбил пешеходов возле станции МЦК «Окружная» был пьян. Вывод сделан из результатов специального освидетельствования.

Ранее спасатели уточнили число пострадавших в ДТП. Как оказалось, три человека погибли, двое числятся пострадавшими.

Инцидент произошёл сегодня, 7 декабря, рано утром. Автомобиль Mazda въехал в вестибюль станции. Он ехал на большой скорости, что и привело к аварии. Мощность удара была настолько сильной, что с автомобиля сбило крышу.

ДТП попало на записи камер видеонаблюдения. Движение транспорта в районе происшествия не перекрывалось.