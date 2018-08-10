ИА «Ореанда-Новости». В Мытищах случилось ДТП: автобус, предположительно «без тормозов», влетел в группу людей на пешеходном переходе. В итоге пострадало три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет завёл уголовное дело, в рамках которого задержан водитель автобуса.



9 августа около 20:23 в Мытищах (Московская область) автобус на скорости наехала на группу людей, переходящих проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. Авария произошла рядом с автовокзалом, в районе Шараповского проезда.

В результате ДТП пострадало три человека. Несовершеннолетних среди них не оказалось. Двое из трёх сбитых людей были госпитализированы, их состояние медики оценили, как тяжёлое. По предварительным данным, тяжело пострадавшими пешеходами оказались две женщины. В автобусе, который следовал по рейсу, также находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

Инцидент попал на видеозапись, на которой можно заметить, что одного из сбитых людей автобус переехал дважды – передними и задними колёсами. Вероятно, он продолжал бы двигаться и дальше, но въехал впередистоящий автомобиль. Только после этого автобус замедлил скорость.







В пресс-службе московского головного управления МВД проинформировали, что предварительной причиной ДТП, стал отказ тормозов. Там же пояснили, что окончательную причину ДТП следователи и сотрудники компетентных ведомств установят в ходе проверки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших причинения тяжкого вреда здоровью людей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В рамках данного уголовного дела водителя автобуса задержали. По данной статье наказание предусматривает максимальную меру вплоть до двух лет лишения свободы.