ИА «Ореанда-Новости» . Телеведущая подала на российского предпринимателя Константина Малофеева заявление в правоохранительные органы. Алёна Водонаева сообщила об этом в посте в своём телеграм-канале.

Ведущая попросила полицию проверить заявление Малофеева, сделанное управленцев в эфире программы на Первом канале, о том, что он будет осуществлять контроль проведения проверочных мероприятий против неё.

Следует напомнить, что в конце 2019 года Алёна Водонаева высказалась о своём презрении в отношении семей, «живущих в нищете» и воспитывающих нескольких детей. Кроме того, телеведущая отметила, что бедняки будут рожать всё больше ради получения материнского капитала. Заявление в полицию по этому поводу написал житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов.

Адвокат Водонаевой отметил, что ведущей может грозить ответственность по статье Уголовного кодекса за возбуждение ненависти и унижения достоинства людей.