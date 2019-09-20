ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России разработало новые правила, в соответствии с которыми военные комиссариаты получат право заводить учётные карточки не только на зарегистрированных в том или ином районе граждан, но и на тех, кто фактически проживает на его территории.

Таким образом оборонное ведомство, во-первых, ликвидирует один из основных способов уклонения от военной службы, а во-вторых – даст возможность поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать вследствие проблем с регистрацией по месту жительства.

В министерстве сообщили, что вступление в силу соответствующих поправок к Положению о воинском учете запланировано на конец 2019 года.