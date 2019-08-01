ИА «Ореанда-Новости». Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили в Минобороны. Как рассказали «Известиям» несколько источников в ведомстве, планируется, что полёты авиационная группировка начнет выполнять уже 1 августа с 10 утра по местному времени или 6:00 мск.

Исходя из данных на 31 июля, военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток, но не исключено, что срок работ будет увеличен, отметили собеседники «Известий». Накануне после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин принял решение подключить армию к ликвидации огня.

Военное ведомство также сообщило о создании в Национальном центре управления обороной оперативного штаба по борьбе со стихией в регионах.

Напомним, в Сибири горит более 1,6 млн га. В пяти российских регионах введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об 30 июля сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 млн га», — цитирует Кобылкина «РИА Новости». По его словам, в этом году пожаром охвачено на 12% больше территории, чем в прошлом.

Как отметил министр, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной «Авиалесоохраны». В Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, чтобы остановить распространение огня. Премьер-министр, в свою очередь, отметил, что губернаторы регионов должны лично взять под контроль ситуацию с лесными пожарами. В тот же день Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы огонь не перебросился на населенные пункты.