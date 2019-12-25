ИА «Ореанда-Новости». Во время военно-морских учений в Мурманской области погиб 24-летний военный, который служил по контракту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.



Сообщается, что военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.



Сейчас правоохранительные органы, а также Северный флот начали проверку инцидента.