ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись, на которой украинский военнослужащий говорит, что осознавал провокацию во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе.

На кадрах с допроса украинских военных, которые были задержаны сотрудниками ФСБ в Керченском проливе за нарушение госграницы России, один из них заявляет, что осознавал провокацию. Об этом сообщил капитан третьего ранга Владимир Лесовой. Канал RT видео, распространённое ЦОС ФСБ России.

На видеозаписи также есть ответы старшего лейтенанта Андрея Драча и матроса Сергея Цыбизова. Все трое военных говорили о том, что осознавали, что совершали провокационные действия, незаконно проникли в территориальные воды России, нарушив её законодательство. Старший лейтенант Андрей Драч подтвердил, что украинских моряков, отдавая приказ следовать по маршруту Одесса-Мариуполь через Керченскую протоку, предупредили о нарушении российской границы. В свою очередь Лесовой добавил, что они «сознательно проигнорировали запросы по остановке».

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал украинский военный Лесовой.

С его слов, экипаж его корабля сознательно игнорировал запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников. На момент перехода на борту было стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами.





«Запросы по остановке игнорировал сознательно»: сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих с задержанных кораблей pic.twitter.com/enmikcrGJ7 — RT на русском (@RT_russian) 26 ноября 2018 г.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября, в воскресенье, три корабля ВМС Украины "Яны Капу", "Бердянск" и "Никополь" пересекли государственную границу России, нарушив статью 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.

Три суда вошли во временно закрытую российскую акваторию, совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Российскими пограничниками было принято решение применить оружие. В результате трое украинских военных были ранены, а также российский корабль ФСБ протаранил "Яны Капу".

Три корабля ВМС Украины задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник. Совбез ООН отказал в этом России – большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

На Украине введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в боевую готовность.