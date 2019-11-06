Отметим, что предстоящий парад будет приурочен к празднованию 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.В своём обращении к Сергею Шойгу сказал о том, что его страна с удовольствием отправит свои военные подразделения для участия в праздничном параде. Эти слова прозвучали в ходе заседания российско-индийского органа по военно-техническому сотрудничеству. Мероприятие проходит в столице России в среду.Сингх добавил, что сотрудничество в военной сфере является большой частью партнёрства двух стран, которое он обозначил словом "стратегическое".