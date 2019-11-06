06.11.2019, 11:48
Военные из Индии станут участниками парада на Красной площади
ИА «Ореанда-Новости»По заявлению министра обороны республики Раджантха Сингха, Индия пришлёт в России военных, чтобы те приняли участие в параде, который пройдёт на Красной площади 9 мая. Отметим, что предстоящий парад будет приурочен к празднованию 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В своём обращении к Сергею Шойгу сказал о том, что его страна с удовольствием отправит свои военные подразделения для участия в праздничном параде. Эти слова прозвучали в ходе заседания российско-индийского органа по военно-техническому сотрудничеству. Мероприятие проходит в столице России в среду.
Сингх добавил, что сотрудничество в военной сфере является большой частью партнёрства двух стран, которое он обозначил словом "стратегическое".
В своём обращении к Сергею Шойгу сказал о том, что его страна с удовольствием отправит свои военные подразделения для участия в праздничном параде. Эти слова прозвучали в ходе заседания российско-индийского органа по военно-техническому сотрудничеству. Мероприятие проходит в столице России в среду.
Сингх добавил, что сотрудничество в военной сфере является большой частью партнёрства двух стран, которое он обозначил словом "стратегическое".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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