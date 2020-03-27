ИА «Ореанда-Новости» . Военные медики начали дезинфицировать города в Италии. Об этом сообщил департамент информации российского ведомства.

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо. Всего было продезинфицировано 2000 квадратных метров внутренних помещений пансионата и подъездные дороги к нему.

Сегодня, 27 марта, военные проведут дезинфекцию ещё одного лечебного учреждения, в отношении других двух будут проведены рекогносцировки, отмечается в сообщении.